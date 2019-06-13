Террористы атаковали два танкера в Оманском заливе

Представители неизвестных террористических группировок сегодня утром атаковали в Оманском заливе сразу два нефтяных танкера. При этом один из них – Front Altair – принадлежащий норвежской компании Frontline – загорелся и затонул.

«Мы уверены, что это было нападение, так как на борту норвежского судна произошел мощный взрыв» - заявил местным СМИ представитель Береговой охраны Омана Нассер Селим.

По его словам, трагедия произошла в территориальных водах Ирана. Что именно случилось с судном достоверно не может сказать никто. Целый ряд арабских интернет-сайтов сообщают, что в танкер попала торпеда. При этом произошел не один взрыв, а сразу два. Но подтверждений этим данным пока нет.

«Мы находимся в постоянно контакте с представителями вооруженных сил Ирана», - сообщил Селим.

Известно, что Front Altair был зафрахтован тайваньской государственной энергетической компанией CPC – он перевозил не менее 75 тысяч тонн смеси жидких углеводородов (лигроина). На борту этого судна находилось 23 человека, все они эвакуированы на берег силами Береговой охраны Ирана. Что же касается второго танкера – панамского Kokuka Courageous, то он хоть и подвергся нападению, но остается на плаву.

А опасности его затопления на данный момент нет. Тем не менее с судна эвакуирован 21 член экипажа. Уточняется, что один из них получил легкие ранения и ему уже оказана необходимая помощь. По данным специальных служб Омана, груз с метанолом находится на борту в сохранности, а опасность его возгорания ликвидирована.