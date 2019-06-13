Трамп засветил «секретное» соглашение с Мексикой

Журналисту газеты Washington Post удалось расшифровать секретное соглашение с Мексикой, которое издалека показал журналистам Дональд Трамп.

Репортер сфотографировал сложенный вдвое документ и смог частично расшифровать текст «секретного» соглашения США и Мексики.

В документе говорится, что правительство Мексики намерено за 45 дней принять все «необходимые шаги в рамках национального законодательства, чтобы ввести в действие соглашение».

Ранее СМИ сообщали, что Трамп утверждал о засекреченности деталей сделки с Мексикой. Его слова опроверг глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, заявив, что все условия были публично озвучены еще на прошлой неделе.

Трамп поспешил уверить журналистов в правоте своих слов и показал им документ, который якобы является секретным соглашением.

Однако Washington Post засомневался в юридической силе документа, который Трамп показал журналистам из-за списка лиц, подписавших его. Соглашение подписано, как отмечается, госсекретарем США и помощником советника по правовым вопросам МИД Мексики.

















