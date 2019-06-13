«Четкий сигнал»: стало известно время встречи Трампа с Зеленским

«Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом. Мы надеемся, что речь идет о (дате визита) сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую ​​важную встречу в Вашингтоне» - заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

Две недели назад влиятельный украинского еженедельника «Зеркало недели» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от президента США

Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Однако, по информации издания, приглашение оговорено одним условием - визит в США должен состояться уже после встречи президентов США и России. Встреча российского и американского президента запланирована на 28–29 июня во время проведения саммит Большой двадцатки, который пройдет в японской Осаке. Таким образом, Дональд Трамп хотел сначала выслушать позицию Владимира Путина по украинскому вопросу, прежде чем что-то обещать Владимиру Зеленскому. Сначала в администрации украинского президента подтвердили факт получения приглашения, а заявление посла Украины в США подтверждают и условие получения приглашения.