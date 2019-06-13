Путин рассказал, что будет с отношениями России и Украины

Владимир Путин выразил надежду на то, что отношения России и Украины будут восстановлены. Об этом президент заявил в интервью телекомпании "Мир".

По его словам, новое руководство Украины "лишено таких ограничений и чувствует себя свободно" в этом плане, полагаясь на доверие, которое народ оказал вновь избранному президенту Владимиру Зеленскому.

Российский лидер рассчитывает, что Киев сможет действовать энергично в направлении восстановления отношений с Россией и решения внутренних проблем, не прикрываясь "русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере".

Путин убежден, что Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.

"Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", - цитирует Путина РИА Новости.

"Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - добавил Путин.

Кроме того, он выразил надежду, что адаптация Зеленского в статусе президента Украины пройдет достаточно быстро.

"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени", - отметил Путин.

Глава государства на вопрос, поставлены ли отношения Украины и России сейчас на паузу, пояснил, что не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского.

"Потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - добавил Путин.