В России могут повысить цены на вывоз мусора

Правительство предлагает включить траты на рекультивацию —восстановление земли на отработанных свалках в стоимость вывоза мусора. Предполагается, что инициатива, прописанная в проекте доклада Госсовета «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ», может автоматически сказаться на тарифах по вывозу ТБО, пишут «Известия».

Издание сообщает, что автором инициативы является глава Нижегородской области Глеб Никитин, а в рабочую группу по подготовке нового законопроекта вошли эксперты отрасли, представители регионов РФ, а также Минприроды и Министерства строительства. Главной целью данной инициативы является ликвидация огромных свалок по всей России, которые отравляют окружающую среду, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

СМИ сообщает, что новые тарифы еще не просчитывались и «в каждом регионе будет установлен свой тариф», но, по заявлению экспертов, вряд ли цена поднимется больше, чем на 5%. Но и это повышение может вызвать недовольство жителей некоторых регионов, поскольку в большинстве субъектов РФ тарифы и без того завышены, резюмирует автор материала.