США переименовали украинскую столицу

Украинская столица сменила название с Kiev на Kyiv в международной базе. К такому решению пришел совет США по географическим названиям. Новость сообщает пресс-служба посольства Украины в Фейсбуке.

В дипломатическом ведомстве уже подчеркнули важность данного решения по изменению написания официального названия Киева во всем мире.

Как говорится в соцсети, совет принял единогласное решение поддержать обращение украинского посла «о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе». Изменения вступят в силу 17 июня.

Напомним, в мае правительство Украины утвердило новые правила написания русских фамилий. Так окончания российских фамилий на «-ый» и «-ой» теперь будут писать через «ий», например Черний. Фамилии с суффиксами «-ск-», «-цк-», должны будут писаться с мягким знаком, например Островський, Маяковський.