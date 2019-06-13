Япония заявила о готовности продолжить закупки иранской нефти

Токио заявил о готовности продолжить закупки иранской нефти, передает РИА новости. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани после переговоров с японским премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Новость прозвучала на фоне стремления США довести экспорт иранской нефти до нуля, о чем в мае заявил американский президент Дональд Трамп.

«Заинтересованность Японии в продолжении покупки нефти из Ирана… может гарантировать развитие отношений двух стран», - сообщил Хасан Роухани.

Напомним, осенью прошлого года США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе. Все санкции против Тегерана были возобновлены из-за заявлений Вашингтона о продолжении иранским правительством разработки собственной ядерной программы. Для ряда стран - Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции, были предоставлены возможности продолжить до 31 мая закупки нефти из Ирана. С 1 июня текущего года США ввели полный запрет на экспорт иранской нефти.