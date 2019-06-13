Запад теряет привлекательность для инвесторов

Конфликты на международной арене и признаки ослабления экономики негативно отражаются на привлекательности крупнейших западных стран в глазах иностранных инвесторов. С другой стороны, растет инвестиционная привлекательность азиатских стран, особенно, на юге континента.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), иностранные инвестиции в США в 2018 году сократились на 9% до 252 млрд долларов из-за непредсказуемости экономической политики американского руководства, усиления проверок иностранных инвестиций и фактического запрета для китайских компаний делать крупные инвестиции за границей в недвижимость и индустрию развлечений.

Если в Америке могут говорить о среднем снижении инвестиций из-за рубежа, то в Европе ситуация значительно серьезнее. Иностранные инвестиции в немецкую экономику снизились в прошлом году на 30% почти на столько же, как в Италии, до 26 млрд долларов. В результате в рейтинге иностранных инвестиций ФРГ сейчас уступает Испании, Канаде и Франции. Иностранные инвесторы «разлюбили» и Великобританию, хотя там объем иностранных инвестиций все же значительно выше, чем в Германии – 64 млрд долларов.

Оптимисты призывают не торопиться бить тревогу, потому что данные по прямым иностранным инвестициям могут сильно колебаться и искажаться благодаря провалам или успехам незначительного количества крупных сделок, но совсем свежее исследование на эту тему консалтинговой компании Ernst & Young делает схожий вывод о существенном ослаблении интереса инвесторов к западным экономикам и, в первую очередь, к немецкой.

Тревоги относительно экономического роста в США и Европе вызвали серьезные изменения и в политике главных центробанков. Так, Федрезерв и ЕЦБ на прошлой неделе прозрачно намекнули на возможность снижения процентных ставок, таким образом, фактически перечеркивая недавние попытки постепенно повысить стоимость заимствований в масштабах всей планеты.

Для первой экономики Старого Света снижение инвестиций произошло в самое неподходящее время, потому что ориентированная на экспорт немецкая экономика особенно сильно страдает от торговой войны между США и КНР. С лета прошлого года в почти четырехтриллионой (3,7 трлн долларов) экономике ФРГ наблюдается стагнация, которая согласно последним исследованиям может перерасти в рецессию.

Берлин по примеру Вашингтона усилил проверки попыток китайского бизнеса покупать активы в Германии. Между тем, именно китайские компании в последние годы были главными драйверами роста иностранных инвестиций. В общей сложности, по данным UNCTAD, в 2018 году по причинам национальной безопасности и конкуренции были отвергнуты международные поглощения и слияния на 150 млрд долларов.

Трудозатраты на единицу продукции, одна из важных характеристик конкурентоспособности экономики, в Германии в прошлом году выросли, по данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), на 2,8%. Во Франции они в 2018 г. выросли на 1%, а в Испании – на 0,9%. Испания, к слову, в прошлом году стала лидером в Европе по росту иностранных инвестиций. Они более чем удвоились и достигли 44 млрд долларов, наивысшего уровня за десять последних лет. Частично этот значительный рост объясняется экономическими реформами, облегчившими для бизнеса политику в области зарплат. Наибольший рост инвестиций в испанском автопроме.

Несмотря на напряженность в отношениях между Римом и Брюсселем из-за дефицита бюджета Италии на Апеннинах в прошлом году тоже зафиксирован рост иностранных инвестиций – на 11% до 24 млрд долларов, по данным UNCTAD.