Зеленский провел встречу с Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером парламентской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко по ее просьбе. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов – сообщает администрация президента Украины.

Юлия Владимировна была более откровенна и поведала общественности о том, что советовала Зеленскому не следовать решению Конституционного суда. «Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения» - заявила Тимошенко.

В настоящее время в Конституционном суде рассматривается вопрос конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Зеленский принял участие в судебном заседании и произнес речь, в ходе которой подчеркнул, что впервые президент пришел в Конституционный суд, а не вызывает судей к себе и это свидетельствует о его уважении к судьям и институту суда.