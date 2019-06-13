Зеленский провел встречу с Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером парламентской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко по ее просьбе. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов – сообщает администрация президента Украины.
Юлия Владимировна была более откровенна и поведала общественности о том, что советовала Зеленскому не следовать решению Конституционного суда. «Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения» - заявила Тимошенко.
В настоящее время в Конституционном суде рассматривается вопрос конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Зеленский принял участие в судебном заседании и произнес речь, в ходе которой подчеркнул, что впервые президент пришел в Конституционный суд, а не вызывает судей к себе и это свидетельствует о его уважении к судьям и институту суда.
Ранее Тимошенко заявляла о желании «Батькивщины» войти в коалицию с партией Зеленского «Слуга народа» в новом парламенте. Юлия Тимошенко заинтересована в досрочных парламентских выборах, поскольку она и ее политическая сила постепенно теряют поддержку избирателей. На сегодняшний день за «Батькивщину» готовы проголосовать около 8% опрошенных. Досрочные выборы и альянс со «Слугой народа» дают Тимошенко теоретический шанс в третий раз стать премьер-министром Украины.