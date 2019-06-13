В команде Зеленского за изменение Конституции

За введение двухпалатного парламента высказался представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук. «Большая беда украинского парламента – половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала. Любой микс не дает желаемого результата. Есть два пути: или нарезание волостей с надсмотрщиками – тогда это мажоритарка. Или путь политического структурирования общества – тогда это пропорционалка. Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года» - заявил Стефанчук в интервью РБК-Украина.
В 2000 году на Украине состоялся референдум, в том числе и по вопросу введения двухпалатного парламента. Однако изменения в Конституцию Украины могут быть внесены исключительно парламентом и результаты референдума 2000 года так и не были имплементированы из-за противодействия депутатского корпуса.
Руслан Стефанчук доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, был идеологом в предвыборном штабе Зеленского.