Диетологи рассказали, кому не следует есть черешню

Сезонная и полезная за счет большого содержания микроэлементами ягода черешня оказывается показана к употреблению далеко не всем, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она не советует включать в свой рацион ягоду людям с излишним весом.

«Не стоит забывать, что в этой ягоде достаточное количество фруктозы, которая не способствует похудению», – подчеркнула врач. Для этой категории любителей черешни, лучше выбирать не сладкие сорта ягоды.

Также исключить черешню совсем придется людям, у которых есть проблемы с проходимостью кишечника, рассказала Соломатина.

А вот сердечникам черешню стоит употреблять за сезон, как можно чаще, поскольку ягода укрепляет сердечную мышцу и сосуды за счет железа, магния и витамина В, содержащегося в этих плодах.

Также черешня укрепляет иммунную систему, а за счет большого количества пектинов, которые являются растворимой клетчаткой, известной, как чистильщик, из организма активнее выводятся токсины, излишки желчных кислот, радионуклиды, вредные бактерии. Помимо этого, черешня замедляет процесс старения, благодаря антиоксидантам, а каротиноиды, содержащиеся в ягоде, улучшают состояние кожи, волос и органов зрения, повышают качество нейронной проводимости в клетках нервной системы.