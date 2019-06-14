Вход/Регистрация Подписка

Диетологи рассказали, сколько можно есть клубники в день

Москва, 14.06.2019
  • Диетологи рассказали, сколько можно есть клубники в день

Из открытых источников

Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что в сезон клубники не стоит злоупотреблять этой ягодой. Дневная норма потребления плодов составляет 250 - 300 г в день из-за большого содержания витамина С, что может вместо пользы привести к проблемам с ЖКТ. А вот аллергикам стоит и вовсе отказаться от употребления этой ягоды, поскольку ее плоды могут привести к обострению заболевания.

Сама же по себе клубника является очень полезным и диетическим продуктом, рассказала Стародубова. Если не говорить о ее чрезмерном употреблении, то плоды являются источником фолиевой кислоты (витамин В9), цинка, калия и магния. Не говоря уже о том, что витамина С в клубнике не меньше, чем в лимонах, а вот сахара даже меньше, чем в этих  сочных желтых плодах.

Еще эта ягода показана для желающих сбросить несколько лишних килограмм с наступлением лета, сообщила врач. Клубника является низкокалорийным продуктом, в котором содержится всего 40 ккал на 100 г.

Ранее врачи рассказали о пользе такой летней ягоды, как черешня. Выяснилось, что ее плоды очень полезны для сердца и сосудов, а также являются хорошими «чистильщиками» для организма за счет пектина, содержащегося в составе этой ягоды.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    3. Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара
      Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама