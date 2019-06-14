Диетологи рассказали, сколько можно есть клубники в день

Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала, что в сезон клубники не стоит злоупотреблять этой ягодой. Дневная норма потребления плодов составляет 250 - 300 г в день из-за большого содержания витамина С, что может вместо пользы привести к проблемам с ЖКТ. А вот аллергикам стоит и вовсе отказаться от употребления этой ягоды, поскольку ее плоды могут привести к обострению заболевания.

Сама же по себе клубника является очень полезным и диетическим продуктом, рассказала Стародубова. Если не говорить о ее чрезмерном употреблении, то плоды являются источником фолиевой кислоты (витамин В9), цинка, калия и магния. Не говоря уже о том, что витамина С в клубнике не меньше, чем в лимонах, а вот сахара даже меньше, чем в этих сочных желтых плодах.

Еще эта ягода показана для желающих сбросить несколько лишних килограмм с наступлением лета, сообщила врач. Клубника является низкокалорийным продуктом, в котором содержится всего 40 ккал на 100 г.

Ранее врачи рассказали о пользе такой летней ягоды, как черешня. Выяснилось, что ее плоды очень полезны для сердца и сосудов, а также являются хорошими «чистильщиками» для организма за счет пектина, содержащегося в составе этой ягоды.