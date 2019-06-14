Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт

Следующая неделя по прогнозу синоптиков Гисметео, вновь преподнесёт жителям Русской равнины много погодных сюрпризов. После продолжительной и изнурительной жары на большую часть Европейской части страны пришло резкое похолодание. Однако рабочая неделя завершается во многих регионах страны в пределах климатической нормы. При этом перепады ночных и дневных температур почти повсеместно остаются очень чувствительными.

Погода на неделю в Приморье

Во Владивостоке ещё на День России ярко светило солнце, а столбики термометров поднимались до плюс 20. Но уже в ночь на пятницу, 14 июня пошёл дождь, стало не по-летнему холодно (плюс 6-8). Такие же показатели дневной и ночной температуры сохранятся на ближайшие выходные, а также на предстоящую неделю. Влияние на климатическую обстановку в столице Приморья, а также на погоду в других городах края окажет мощный тихоокеанский циклон. Средняя температура в период с 17 по 23 июня составит плюс 16-17 днём и 11-13 после полуночи. Синоптики также обещают здесь ежедневные осадки, однако очень сильными и продолжительными они не будут.

Прогноз погоды на Урале

Температурные качели с климатическими сюрпризами ожидаются также на Урале. Так, в регионах Среднего Урала, в частности, в Свердловской области 14 июня было плюс 16-18, к воскресенью в регион ворвётся холодный атмосферный фронт, который понизит температуру в воскресенье, 16 июня до 11-13 градусов выше нуля днём и всего до плюс 3-5 ночью. Такая погода сохранится до вторника, 18 июня. Начиная со среды, 19 июня температурный маятник качнётся в другую сторону, облака рассеются, а яркое солнце разогреет воздух к полудню до плюс 21-23. До конца недели сильных погодных изменений больше не ожидается.

Неустойчивой будет погода и на Южном Урале. Согласно прогнозу Гисметео, в Оренбурге в эти выходные выше 21 градусов столбики термометров не поднимутся. Однако к середине следующей недели станет жарко, местами даже очень. В четверг, 20 июня воздух прогреется до плюс 27-28, в пятницу, 21 июля - до плюс 28-29, а в выходные и вовсе будет выше 30 градусов.

Гисметео. Прогноз погоды на неделю в Москве

Метеорологи Гисметео вынесли свой вердикт и погодной обстановке в Москве, пообещав новые сюрпризы жителям и гостям столицы. По их прогнозу, погода в регионе покажет свой своенравный характер и будет отличаться нестабильностью. Так, 14 июня после вчерашнего похолодания, воздух вновь нагрелся до плюс 24-26 градусов, что соответствует климатической норме. Однако сильный дождь и шквалистый ветер сделали пребывание на свежем воздухе не совсем комфортным. К вечеру пятницы выглянуло солнце, в очередной раз напомнив о лете. Но в субботу, 15 июня тучи над Москвой вновь сгустятся, в первой половине дня опять ожидается дождь, местами сильный. В воскресенье, 16 июня потеплеет – антициклон из Атлантики разгонит кучевые облака, термометры покажут плюс 23-25.

Всё тот же атлантический антициклон будет оказывать влияние на погоду в Москве и всю предстоящую неделю. 17-23 июня в основном будет солнечно, хотя без осадков не обойдётся. Так, дожди прогнозируются во вторник, 18 июня. Этот день станет и самым холодным на неделе (плюс 23-24 – днём, 13-15 – ночью), самым тёплым – суббота, 22 июня. В этот день термометры покажут плюс 27-28. При этом даже ночью ощутимой свежести ждать не приходится (плюс 17-19). Однако, как утверждают синоптики Гисметео, аномальная жара в Москву пока всё-таки не вернётся.