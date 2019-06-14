Харьковская полиция пришла к националистам

Украинская полиция начала проводить обыски у харьковских националистов, причастных к сносу памятника маршала Жукова в городе Харькове.

2 июня группа националистов, при полном попустительстве полиции, снесла памятник Жукову. В тот же день были возбуждены два уголовных дела: уголовные производства по статье о хулиганстве и угрозе или насилие в отношении работника правоохранительных органов (националисты распылили слезоточивый газ в результате чего пострадало трое полицейских).

При президенте Петре Порошенко такого рода дела, как правило, «спускались на тормозах». Однако пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель озвучила позицию Зеленского, согласно которой вопрос о памятнике должна решать «территориальная община города». Учитывая настроения харьковчан, можно сказать, что Зеленский косвенно высказался за восстановление памятника.