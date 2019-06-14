Италия встала Европе поперек горла

Италия все ближе к дисциплинарным мерам со стороны Еврокомиссии. 13 июня состоялось заседание министров финансов еврозоны, однако окончательного решения о том, как же наказать Италию за большой госдолг, принято не было. Как сказал еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси после заседания: «Сегодня мы сделали еще один шаг (к дисциплинарным мерам против Италии – прим. «Эксперта»), но их все еще можно избежать. Все хотят обойтись без них».

О возможных дисциплинарных мерах было объявлено 5 июня этого года. Согласно нормативам, у европейских министров финансов есть две недели (заканчиваются 19 июня) чтобы решить, поддержать дисциплинарные меры или нет.

Италию обвиняют в растущем государственном долге. По словам Председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, Италия «движется в нездоровом направлении» в финансовых вопросах, и предупредил, что итальянский чрезмерный государственный долг может оставаться таким «годами», если не будут проведены соответствующие реформы. Действительно, итальянский госдолг в настоящее время составляет 132% ВВП, в то время, когда согласно нормативам еврозоны он не должен превышать 60%. Конечно, далеко не все страны соблюдают данный норматив, но в Брюсселе хотят видеть снижение этого показателя, а не его повышение, как в случае с Италией.

Переговоры по вопросу «наказания» Италии идут уже давно — причем надо понимать, что дисциплинарные меры лишь усугубят финансовые проблемы Рима. «Переговоры должны завершиться не позднее 9 июля принятием политического решения на заседании Экофина (министров экономики и финансов ЕС), — рассказывает ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Агнесса Авилова. — Если решение о введении санкций будет принято, Италии потребуются большие усилия, чтобы переломить тенденцию к росту государственного долга. В случае неудачи на нее наложат штраф в размере 0,2% ВВП (3,6 млрд евро), который в дальнейшем может быть еще увеличен. Кроме того, Италию могут отстранить от получения средств из структурных фондов ЕС на цели «политики сплочения»».

Для Италии страшен не столько штраф, сколько другие последствия дисциплинарных мер. «Пока речь идет о штрафах, даже на сумму в 3,5 млрд евро, это не так страшно. Но в перспективе возникает угроза недопуска к фондам ЕС и чрезмерный налоговый контроль Италии со стороны ЕС. Хуже то, что эти сигналы со стороны ЕС представляют собой хороший повод для международного бизнеса начать покидать Италию, — поясняет доцент Института общественных наук РАНХиГС Игорь Игнатченко. — В перспективе усиленный нажим на Италию со стороны ЕС может угрожать политическим хаосом. Мы наблюдаем, как в условиях кризиса в Италии очень сложно сформировать правительство, и если ЕС не поддержит нынешнее пусть и правопопулистское правительство, то в дальнейшем в итальянском обществе может исчезнуть консенсус по поводу членства Италии в ЕС, Италия может быть также ввергнута во внутриполитический хаос».

Официальная история с долгом и так не особо приятна для Италии, но есть и другой аспект этой истории. Итальянская «Лига Севера» предложила, а Парламент Италии предварительно одобрил, выпустить так называемые мини-векселя (Buoni Ordinari del Tesoro) — фактически это альтернативная валюта. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть негативную реакцию со стороны Еврокомиссии и сторонников евроинтеграции.

По мнению Игоря Игнатченко, если это предложение будет реализовано, то оно будет довольно опасным для будущего Евросоюза и стабильности мировой финансовой системы. «На смену относительной стабильности вполне может прийти хаос в мировых финансах, последствия которого сейчас просчитать сложно в полной мере. В таком случае каждое государство, отталкиваясь от казуса Италии, постарается создать свою независимую финансовую систему, что в рамках конфликта ЕС и Италии приведет к дальнейшей политико-экономической дезинтеграции Европы», — отмечает он.

В свою очередь, Агнесса Авилова разъясняет, что выпуск параллельной валюты является нарушением порядка, согласно которому на территории стран-членов ЕС законное хождение имеет только евро. «Введение параллельной валюты, пусть только для внутренних расчетов, повлекло бы правовые последствия для Италии как члена ЕС и Еврозоны. Необходимо уточнить, что мини-векселя могут рассматриваться двояко: либо как параллельные деньги, имеющие собственный обменный курс, и тогда они незаконны, либо как долговые бумаги, предназначенные для внутренних платежей и бухгалтерских расчетов, и тогда их выпуск, если они номинированы в евро, означает лишь приращение государственного долга», — рассказывает экономист.

Впрочем, даже без применения на практике эта идея вызывает серьезное беспокойство за пределами Италии. Госпожа Авилова считает, что уже сама идея может восприниматься как первый шаг к выходу из зоны евро, что повлекло бы за собой огромные осложнения для европейской и мировой финансовой системы. «Италии необходимо привлекать с международного финансового рынка 400 млрд евро в год для рефинансирования своего государственного долга, что предполагает наличие доверия со стороны зарубежных кредиторов и инвесторов», — добавляет Агнесса Авилова. Она также напоминает: одного лишь сообщения о парламентской (рекомендательной) резолюции о выпуске мини-векселей оказалось достаточно, чтобы вырос спрэд по итальянским долгосрочным облигациям. А такое повышение спрэда ведет к увеличению выплат по государственному долгу, которые составляют около 65 млрд евро в год.

Напоследок стоит отметить, что большинство специалистов не видят положительных эффектов от увеличения госрасходов в Италии, из-за чего, собственно, и растет итальянский госдолг. Как отмечает Агнесса Авилова, экономика Италии стагнирует уже 4 квартала. Последняя прогнозная оценка темпов роста на 2019 год, представленная Банком Италии , +0,3%, что вдвое ниже, чем прогноз от января этого года +0,6%. Оценка роста инвестиций в основной капитал сменилась с положительной (+0,6%) на отрицательную (-0,5%). Причины негативной динамики инвестиций — рост финансовых издержек и неуверенность бизнеса относительно перспектив экономической ситуации в стране и на мировом рынке.