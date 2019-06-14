Курс доллара: рубль неожиданно отреагировал на решение ЦБ

Российский рубль неожиданно отреагировал на решение Совета директоров ЦБ РФ, который на своём сегодняшнем заседании снизил ставку на 25 процентных пунктов до 7.5%.

Курс доллара по отношению к рублю повёл себя нетипично: обычно нацвалюта дешевеет, если ставки снижаются. Здесь же мы наблюдаем совершенно противоположную реакцию рубля, курс которого ускорил свой рост сразу после объявления регулятора.

Ещё утром, о чём свидетельствуют данные Московской биржи, доллар торговался на нижних планках – в пределах 64,45 руб., а евро – по 72,612 руб. После решения ЦБ РФ курс доллара ускорил снижение - до 64,23 руб., евро – до 72,45 руб.

Дело в том, что снижение ставки российского регулятора также провоцирует рост спроса на облигации и приток капитала в российские активы. Сейчас наблюдается в большей степени реакция не на решение ЦБ РФ снизить ставку на 0.25%, а прежде всего реакция на сигналы главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к дальнейшему смягчению Также поддерживают рубль ожидания роста цен на нефть и приближение налогового периода.

Рубль продолжает получать ощутимую поддержку со стороны фондового рынка. Так, индекс РТС сегодня обновил максимум с июля 2014 года, достигнув 1356.06. Исторический максимум обновил и индекс МосБиржи. Да и в целом, российский рынок акций продолжает набирать темп на фоне восходящего движения на мировых рынках акций, а также благодаря положительным переменам в корпоративном секторе.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет директоров ЦБ РФ, на своём сегодняшнем заседании ожидаемо снизил ставку на 25 базисных пунктов до 7.5%. Произошло это впервые с марта 2018 года.

При этом регулятор также отметил замедление годовой инфляции и снизил прогноз по этому показателю по итогам года с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. В дальнейшем Банк России прогнозирует годовую инфляцию около 4%. Следующее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке запланировано на 26 июля 2019 года.