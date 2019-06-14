На Украине заявили о задержании руководителя ЦИК ДНР

Юрий Луценко – генеральный прокурор Украины (ГПУ) – заявил, что сотрудниками ГПУ и СБУ задержан руководитель Центральной избирательной комиссии ДНР.

По словам главы надзорного ведомства «незалежной», «это тот самый человек, который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум». При этом генпрокурор пояснил, что задержанному инкриминируется государственная измена. Согласно УК Украины санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Наша справка

Референдум о самоопределении Донецкой народной республики (ДНР) состоялся 11 мая 2014 года на территории ряда районов и городов Донецкой области, после которого 12 мая власти ДНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав РФ, а также объединиться с Луганской народной республикой в Новороссию. Власти Украины расценили референдум как нелегитимный. В свою очередь Россия заявила об «уважении итогов референдума», однако де-факто его не признала.