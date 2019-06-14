Началась выдача российских паспортов жителям Донбасса

В специализированном центре, расположенном в селе Покровское Ростовской области, началась процедура выдачи российских паспортов жителям Донецкой народной республики.

Уже рано утром к центру стали съезжаться люди, которые прибыли в РФ с территории ДНР специально, чтобы получить паспорта, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Константин Розин подчеркнул, что первые паспорта начали выдавать и жителям Луганской народной республики (ЛНР) – их можно получить в Новошахтинске.

В свою очередь начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека рассказал журналистам, что жители республики подали более 8 тысяч документов на получение гражданства Российской Федерации. По его словам, сегодня в Покровское приехали первые 34 жителя ДНР.

«Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию РФ согласно тем спискам, которые нам предоставляют», – резюмировал он.

Напомним, 24 апреля 209 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Как подчеркнул тогда президент РФ, вопрос носит чисто гуманитарный характер, а у нашей страны нет никакого желания создавать проблемы Украине.