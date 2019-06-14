Новый законопроект против «Северного потока-2» внесен в конгресс США

По сообщению РИА «Новости», на рассмотрение в конгресс США поступил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2».

Автором нового документа является сенатор от республиканцев Джон Баррассо, который поддерживает президента Трампа в его высказываниях о попадании Берлина в энергетическую зависимость от Москвы при условии, если Германия продолжит поддерживать газопровод.

Баррассо заявил, что новый закон поможет Европе «избежать политического давления и манипулирования» со стороны России.

Документ предусматривает санкции и против любых других российских газопроводов, в целях ускорении поставок СПГиз США союзникам Вашингтона по НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о возможности применения санкций к европейским компаниям, которые будут участвовать в строительстве «Северного потока-2».

Трубопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Газопровод пролегает через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.