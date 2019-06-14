Пентагон предъявил доказательства «иранского следа» в атаках на танкеры

Вашингтон готов предоставить доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе. Как рассказали телеканалу CNN четыре американских чиновника, США имеют в своем распоряжении видео и фото, запечатлевших катер ВМС Ирана, который извлекает неразорвавшуюся мину с корпуса танкера-химовоза Kokura Courageous, принадлежавшего Японии.

Один из источников телеканала сообщил, что запись, на которой видно, как лодка Ирана движется параллельно с одним из пораженных танкеров, а позже извлекает неразорвавшуюся мину из его корпуса, сделал самолет США.

На видео, по заявлению источников, видно, как некий человек на борту лодки снимает неразорвавшуюся мину. Данный факт свидетельствует о стремлении иранской стороны скрыть следы своей причастности к нападению, сообщает СМИ.

При этом журналисты телеканала сообщили, что не видели собственными глазами данные фотографии, а также не могут уточнить будут ли эти фотодокументы представлены широкой публике.