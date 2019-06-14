Польша: «золотая эра» подошла к концу

Последние годы Польшу ставили в пример в Европе благодаря стремительному (по европейским меркам) росту экономики, свойственному развивающимся странам, и умеренному росту инфляции, более свойственному развитым странам. Однако времена, когда польской экономике завидовали, похоже, проходят, считает Bloomberg. Резкий рост потребительских цен приближает конец «золотой эры» для единственного члена ЕС, избежавшего рецессии в годы мирового финансового кризиса.

Конечно, есть в Евросоюзе страны, где темпы развития экономики выше, чем в Польше. Однако там, как, например, в Румынии стремительный рост экономики сопровождается быстрым ростом инфляции. В Чехии, напротив, инфляции растет умеренными темпами, но и чешская экономика не является эталоном резвости.

«Польша выглядела чем-то вроде белой вороны даже среди центральных и восточноевропейских стран,- объясняет экономист Morgan Stanley Паскаль Диана.- Но вот, наконец, инфляция, кажется, проснулась».

Что будет дальше с польской экономикой? Логично предположить, что ускорение роста инфляции принесет повышение процентных ставок, которые в свою очередь замедлят развитие экономики. Но глава польского центробанка Адам Глапинский известен как «голубь». Он пока не собирается повышать ставки и приводит в пример ФРС и ЕЦБ, которые сейчас, похоже, начинают отходить от жесткой монетарной политики. Против подъема ставок и предстоящие осенью выборы в парламент.

Глапинский одно время говорил, что ставка останется на уровне нынешних 1,5% до 2022 года, когда истекает срок его полномочий. Однако некоторые аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 3,5% или еще выше. Такой уровень главный польский банкир еще несколько месяцев назад считал «невозможным».

В Польше надеются, что замедление развития экономики пройдет без потрясений. Экономисты предсказывают «мягкую посадку». Скорее всего, инфляция достигнет 2,5% и на более-менее продолжительное время остановится, а темпы роста экономики снизятся до 3,5%, считает Найджел Ренделл, старший аналитик лондонской консалтинговой компании Medley Global Advisors.

Руководство главного банка страны пока проявляет олимпийское спокойствие. Однако на горизонте собираются тучи. Сотни тысяч рабочих из Украины, сдерживающих резкий рост зарплат, могут вскоре перебраться в Германию. К тому же, вполне вероятна отмена замораживания цен на топливо.