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Порошенко рассказал, как прекратить воровство российского газа на Украине

Москва, 14.06.2019
  • Порошенко рассказал, как прекратить воровство российского газа на Украине

Belnovosti

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинцев никогда не обвинят в воровстве российского газа в случае, если страна продолжит начатый им политический курс, заявил политик в эфире украинского телевидения.

Он отметил, что за годы его нахождения у власти, потребление российского газа сократилось за пять лет с 51 до 10 миллиардов кубометров.

В противном случае, Украине грозит энергетическая зависимость от России из-за поставок энергоресурсов. На достижении цели нужно всего два года, заявил Порошенко.

«Через два года, если продолжится наша линия, Украина будет энергонезависимым государством и никто не будет ставить больше вопрос, что Украина ворует газ», — сообщил экс-глава Украины.

Напомним, Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года. Весь этот период страна закупает европейское топливо по реверсу. Главными поставщиками газа для Украины сегодня являются Словакия, Венгрия и Польша.

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