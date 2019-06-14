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Курс доллара: рубль достиг «справедливого» уровня

Москва, 14.06.2019
  • Курс доллара: рубль достиг «справедливого» уровня

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара в четверг прибавил 2 копейки - 64,58 рубля, курс евро снизился на 33 копейки - до 72,81 рубля. Причем российская валюта слабо реагировала на высокую волатильность нефти в течение дня на фоне инцидента с танкером в Оманском заливе.

Пара долл./руб. по-прежнему находится в пределах 64,50-65 руб. По мнению аналитика «Промсвязьбанка» Михаила Поддубского, ключевым направляющим для нацвалюты продолжают оставаться общерыночные тенденции, а нынешний курс рубля выглядит "справедливым".

Как считает большинство биржевых аналитиков, принципиально ситуация здесь до начала следующей недели точно не поменяется. В частности, Евгений Кошелев из Росбанка поясняет, что отток капитала сейчас замедляется из-за меньшего объёма погашений внешнего долга в 2019 году.

«А это потенциально сказывается на снижении сезонного давления на рубль. Таким образом, пара долл./руб. пока никаких стимулов для стремительного ослабления не имеет», – резюмировал он.

Сегодня ожидается важное решение, которое потенциально может оказать влияние на курс рубля.

По мнению большинства опрошенных агентством "Прайм" аналитиков, ЦБ РФ на заседании в пятницу решится на первое в году снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) — до 7,5%, запустив тем самым цикл дальнейших снижений. Такое решение регулятора окажет некоторое давление на курс рубля.

Если же говорить о глобальном валютном рынке, то ослабление «американца» по всему спектру валют приостановилось. В частности, курс в паре евро/долл. уже вернулся в район 1,13 долл. При этом общий вектор динамики основной группы валют Emerging markets (EM) всё-таки остаётся неопределённым. Вероятно, только итоги заседания Федеральной резервной системы могут задать общий тон для основной группы валют EM.

Как ранее уже сообщалось, на ФРС продолжает оказывать давление Дональд Трамп, который в очередной раз потребовал от регулятора ослабить доллар. На этот раз в своём микроблоге в Twitter он написал, что руководство ФРС «ничего не соображает».

Между тем часть западных игроков прогнозирует, что вскоре внутренний спрос приблизится к уровню, который ФРС считает нормальным для экономики страны. Таким образом, если ВВП от аномально высокого значения вернётся к своим обычным темпам роста, то никакого смысла в снижении ставки нет. В частности, большинство экспертов Reuters убеждены, что ФРС не будет снижать ставку до третьего квартала 2020 года.

Напомним, официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком РФ на 14 июня составляет 64,6314 руб., что на 11,56 коп выше курса, который был установлен на среду и четверг. При этом евро по данным российского регулятора, будет в пятницу торговаться по 73,0141 руб. (-3,07 коп.).

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