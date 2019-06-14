Саакашвили идет в Верховную Раду

Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили решил идти на парламентские выборы. Саакашвили лично возглавил список своей партии «Движение новых сил», однако может не преодолеть стадию подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

Согласно украинскому законодательству, кандидат в народные депутаты должен проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Саакашвили был насильственно выдворен из Украины и последние полтора года проживал в Европе и вернулся после смены власти и возвращения ему гражданства президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, рейтинг «Движение новых сил» настолько мал, что в социологических опросах партия попадает в категорию «другие партии». Между тем проходной барьер для попадания партии в Верховную Раду составляет пять процентов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предлагал Саакашвили стать своей парии «Удар» и принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Подумав несколько дней Саакашвили отказался от предложения – рейтинг «Удара» в 0,4% и коррупционные скандалы вокруг Кличко не давали шанса пройти в парламент.

После этого лидер партии «Гражданская позиция» (рейтинг около 2,5%) Анатолий Гриценко предложил идти на выборы единым блоком с «Движение новых сил» Саакашвили. Но Саакашвили отказался и от этого предложения, мотивировав отказ тем, что они «разные люди, разный драйв, разная энергетика, разные враги».