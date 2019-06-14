«Северный поток — 2» стал поводом для резких инициатив США против Европы

Один парень из Вайоминга неудачно пошутил

Сенатор Джон Баррассо представил направленный против «Северного потока — 2» и других российских трубопроводов санкционный законопроект, мотивированный тем, что он позволит другим странам «избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России, усилив свою энергетическую безопасность». Кроме того, сенатор-республиканец не обинуясь указывает, что законопроект открывает дорогу увеличению экспорта американского природного газа в страны НАТО.

Так, сообщается на сайте Джон Баррассо, в случае принятия закон обеспечит страны НАТО «надежной американской энергией». «Президент Трамп был прав, когда недавно заявил, что Германия будет заложником России, если они будут продолжать проект газопровода “Северный поток — 2”», — заявил сенатор.

«Некоторые европейские союзники Америки все больше зависят от российского газа. Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия. Трубопровод Nord Stream II, по которому будет транспортироваться природный газ из России в Германию, сделает Европу более зависимой от российского газа, подрывая диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов», — заявляют разработчики документа. — «Закон нивелирует это геополитическое оружие, введя санки в отношении трубопровода Nord Stream II, и расширит экспорт американского природного газа. В Соединенных Штатах—особенно в Вайоминге — мы благословлены изобилием природного газа. Но смысл заключается в том, что мы будем использовать эти ресурсы, чтобы помочь нашим союзникам и ослабить экономическую и политическую власть Путина в регионе», — отметил Джон Баррассо.

Эта смесь геополитического идиотизма и цинизма, с приправой, очевидно, особенного вайомингского юмора, является законодательной попыткой обойти запрет на введение санкций против российских трубопроводов, функционирование или строительство которых началось до августа 2017 года. То есть до принятия американского закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, где содержится и соответствующая оговорка о границах его применения. Позднее, осенью того же года, эта оговорка была подтверждена и разъяснена заявлением Госдепартамента США. Но в закопроекте есть еще более бесцеремонные антиевропейские меры.

Три трансатлантических удара

Складывается ощущение, что американские законодатели видят в своих законопроектах исключительную панацею в борьбе с российскими энергетическими проектами, говорит директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Но главная проблема в настойчивой позиции США, между тем, до сих пор не разрешена: цена за СПГ не может быть ниже трубопроводного топлива, разница составляет порядка 20-30%, и для Европы это главный аргумент в открытом диалоге.

Если вчитываться в представленный документ, то можно выделить три главных меры, которые предлагают США европейским союзникам, указывает Александр Пахомов. Первое – создание должности постоянного представителя США в НАТО по энергобезопасности, с целью корректировать мнение европейцев для правильного диалога с Москвой, иными словами цель – снизить энергозависимость и достичь таким образом энергетической безопасности. Второе – инициировать принятие «всеобъемлющей трансатлантической энергетической стратегии», смысл которой сводится в наращивании экспорта СПГ из США; третье – ускорение выдачи разрешений на экспорт американского СПГ в страны — члены и партнеры НАТО.

Иными словами, указывает Александр Пахомов, США хотят полностью взять ситуацию в собственные руки и решать за Европейские страны вопросы энергетической безопасности, что в целом точно также подрывает ее целостность. Если задаться вопросом – понравятся ли эти предложения европейцам, то, скорее всего, США там весомой поддержки не найдут, так как в данном случае это скажется на затратах сами европейцев на энергоресурсы . Они просто вырастут в цене, а для граждан в целом нет разницы, откуда именно поступает газ, гораздо важней экономическая устойчивость, на которую посягает своими действиями США.

Если рассматривать попытку введения санкций против «Северного потока — 2» с экономической точки зрения, указывает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников, тоСША пытаются расширить рынки сбыта СПГ. Постройка «Северного потока — 2» в большей степени закроет потребность Германии в газе, более 60% импорта газа которой приходится именно на Россию.

В связи с этим США пытаются помешать данному проекту и продвинуть СПГ, который стал маржинальным со второго полугодия 2018 года вследствие роста цен на газ: по данным «Газпрома», в первом квартале 2019 года цена кубометра достигла максимума с 2015 года и составила в среднем 259 долларов.

Тем не менее, отмечает эксперт, европейские страны только увеличивают поставки российского газа: в 2018 году доля «Газпрома» в европейском потреблении газа достигла рекордных 36,7%, а поставки – 201,8 млрд кубометров.