Рейтинг «Слуги народа» перевалил за «экватор»

Согласно данным опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерены проголосовать 51,3% среди тех кто определился с выбором. На втором месте партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 9,5%. Бывшая «Партия регионов» - «Оппозиционная платформа - За жизнь» набирает 9,2%, а «Батькивщина» Юлии Тимошенко 8,7% поддержки. Партия бывшего кандидата в президенты Игоря Смешко «Сила и честь» получает 5%. А партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» находится на грани проходного барьера с 4,9% поддержки.

Обращает на себя внимание «неожиданный» рывок партии Петра Порошенко на второе место. Другие социологические опросы показывают, что «Европейская солидарность» находится на третьем месте, отставая от «Оппозиционной платформа - За жизнь» на 3%. Во время президентской гонки «Социс» так грешил излишней симпатией к Петру Порошенко.