Специалисты рассказали, когда выгодней всего слетать в Крым летом

Самые дорогие билет на авиаперелет в Крым оказались в последнюю неделю июля, а самые дешевые в конце августа, сообщают эксперты, ссылаясь на данные сервиса Biletiх.

Так, желающим улететь на отдых в Крым в период с 29 июля по 4 августа, за перелет туда- обратно придется в среднем выложить 17,5 тысяч рублей, тогда как отдых на море в последнюю неделю лета обойдется уже в 13 тысяч рублей.

Несмотря на это, спрос на авиабилеты в июле самый низкий, сообщает ресурс. Если брать статистику за последние три года, то в июле совершили перелет для отдыха на полуострове 30,7%, в июне - 35,2%, а в августе - 34,1%.

Уточняется, что детей предпочитают вывозить на курорты Крыма именно в июле. В 2019 году на июль было куплено 31,2% детских билетов, на июнь - 29,6 %, а на август - 27,4%.