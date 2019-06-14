Токаев назвал основные причины массовых протестов в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана – назвал основные причины, по которым тысячи граждан страны вышли на массовые акции протесты. По его мнению, основная из них – бедность.

«Людей не устраивает их уровень жизни, – подчеркнул лидер Казахстана в интервью Euronews. – Поэтому они вышли на улицы с протестами. Сейчас мы анализируем все их требований. И приходим к выводу, что в основном все они носили социальных характер. Я вынужден признать, что проблема бедности действительно существует».

При этом Токаев заявил, что власть услышала людей и будет работать над решением их проблем. Также он подчеркнул, что все, кто не совершал серьёзных правонарушений будут выпущены на свободу.

«Также мне доложили, что среди задержанных есть люди, которые вообще попали туда случайно. Естественно, все они будут отпущены, мы перед ними извинимся, и данная проблема будет решена», – пообещал президент Казахстана.

Кроме того, Такаев отметил, что среди протестующих много тех, кто вышел на улицы страны, так как считает выборы нечестными.

«И их мы отпустим. Это их мнение, они так считают и имеют на это полное право. Я же, например, считаю, что в целом выборы прошли без нарушений и были честными», – резюмировал президент Казахстана, добавив, что любые незаконные действия, несанкционированные акции под каким бы благовидным предлогом они не проводились, будут и дальнейшем пресекаться, так это мешает людям, которые не собираются в них участвовать.

Напомним, начиная с 9 июня, когда в Казахстане состоялись выборы президента, в Нур-Султане и Алматы прошли массовые акции протеста, участники которых выступили против признания их результатов, утверждая, что в ходе голосования имели место многочисленные нарушения и фальсификации.

В свою очередь в МВД страны заявили, что митинги были организованны сторонниками экстремистских организаций по указанию их руководителей, которые находятся за пределами Казахстана. Согласно официальной информации, за участие в несанкционированных акциях были задержаны сотни человек. К административной ответственности привлечены около 1000 человек, 670 – арестованы, им инкриминируются уголовные статьи.