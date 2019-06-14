ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров ЦБ РФ, на своём сегодняшнем заседании ожидаемо снизил ставку на 25 базисных пунктов до 7.5%.

Как отмечается в заявлении регулятора, в мае 2019 года инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне.

«Рост российской экономики в первом полугодии этого года складывается ниже ожиданий Центробанка, – подчеркнул регулятор. – По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. Поэтому в этих условиях, а также с учётом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7%».

Напомним, в этом году на заседании 26 апреля Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. При этом в прошлом году регулятор по два раза снижал и повышал ключевую ставку. Таким образом, в начале и в конце 2018 года она составляла 7,75%. Следующее заседание Совета директоров Банка России, в ходе которого будет рассматриваться вопрос по ключевой ставке, состоится 26 июля.