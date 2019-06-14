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Турция предпримет ответные меры, если США введут против неё санкции

Москва, 14.06.2019

Мевлют Чавушоглу – глава МИД Турции – заявил, что его страна примет жёсткие ответные меры, если США ведут против Анкары санкции из-за покупки у РФ ЗРК С-400. По словам дипломата, американские власти не в праве так себя вести, указывая независимому государству, как ему действовать, с кем сотрудничать и что покупать, передаёт РИА Новости со ссылкой на NTV.

«Вашингтону пора уже отказаться от такого поведения, – подчеркнул Чавушоглу. – Мы все этим очень обеспокоены».

При этом он пока не может сказать, как далеко всё это может зайти. Однако он предупредил, что если в Белом доме предпримут шаги против Турции, то Анкара вынуждена будет ответить этим же и очень жёстко.  

«США должны понимать, что мы молча на всё это смотреть не будем», – резюмировал глава МИД Турции, не став уточнять о каких конкретно ответных шагах со стороны Анкары может идти речь.

Ранее сообщалось, что турецкое внешнеполитическое ведомство прокомментировало принятую 11 июня палатой представителей Конгресса США резолюцию с призывом к главе Белого дома Дональду Трампу о применении санкций в отношении Турции, если Анкара получит российские ЗРК С-400. По мнению МИД Турции, содержащиеся в документе нападки на Анкару – необоснованные и несправедливые, а также создают серьёзные преграды для двусторонних связей между США и Турцией.

Напомним, турецкие власти уже неоднократно отмечали, что не откажутся от покупки у России ЗРК C-400, первая партия которых должна поступить уже в июле этого года. В свою очередь в Вашингтоне считают, что что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и регулярно грозят Анкаре санкциями, в том числе обещают задержать или вообще отменить процесс продажи Турции новейших американских самолётов F-35.

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