Украина снижает стоимость газа для населения

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для населения на июнь - она составит 5554 гривен за тысячу кубометров (около 200 долларов США) Стоимость газа названа без учета НДС, стоимости доставки и услуг поставщика.

«Таким образом, в июне цена газа, по которой «Нефтегаз» продает его гассбытам и поставляет потребителям уменьшится на 7,3%, по сравнению с маем» - заявил в пресс-службе компании. Снижение стоимости газа в «Нефтегазе» объяснили падением цен на европейском рынке.