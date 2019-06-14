В Киеве рассказали, как блокада Крыма превратила Украину в «выжженную землю»

Украина превращается в выжженную землю не только из-за войны в Донбассе, но также из-за блокады Крымского полуострова, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее он написал на своей странице в Фейсбуке, что блокада Крыма поставила его родную Херсонскую область на грань экологической катастрофы. К этому, по мнению Журавко, привела политика экс-президента Порошенко.

Бывший депутат уверен, что блокада Крыма может привести к засаливанию и обезвоживанию плодородной почвы, что в свою очередь скажется на потерях урожая. Как результат цены на продукты подскочат в несколько раз, рассказал он ФАН.

«Все это следствие блокады Северо-Крымского канала со стороны киевских властей и полного разрушения всей инфраструктуры этого сооружения, построенного еще в советские годы», - уверен Журавко.

Он считает, что точка невозврата в этой ситуации уже пройдена, в этой связи необходимо принимать меры даже не по спасению ситуации, а по минимизации ее последствий. Бывший парламентарий уверен, что в этой связи необходимо срочно разблокировать сам Северо-Крымский канал и начать восстанавливать дренажную систему, что может спасти сельхозугодья.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией правительство Украины приняло решение перекрыть Северо-Крымский канал, чтобы прекратить подачу пресной воды на полуостров, что привело к катастрофе в прилегающих к водоканалу районах, которые по большей части являются сельскохозяйственными.