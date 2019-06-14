Вход/Регистрация Подписка

В Киеве рассказали, как блокада Крыма превратила Украину в «выжженную землю»

Москва, 14.06.2019

Украина превращается в выжженную землю не только из-за войны в Донбассе, но также из-за блокады Крымского полуострова, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее он написал на своей странице в Фейсбуке, что блокада Крыма поставила его родную Херсонскую область на грань экологической катастрофы. К этому, по мнению Журавко, привела политика экс-президента Порошенко.

Бывший депутат уверен, что блокада Крыма может привести к засаливанию и обезвоживанию плодородной почвы, что в свою очередь скажется на потерях урожая. Как результат цены на продукты подскочат в несколько раз, рассказал он ФАН.

«Все это следствие блокады Северо-Крымского канала со стороны киевских властей и полного разрушения всей инфраструктуры этого сооружения, построенного еще в советские годы», - уверен Журавко.

Он считает, что точка невозврата в этой ситуации уже пройдена, в этой связи необходимо принимать меры даже не по спасению ситуации, а по минимизации ее последствий. Бывший парламентарий уверен, что в этой связи необходимо срочно разблокировать сам Северо-Крымский канал и начать восстанавливать дренажную систему, что может спасти сельхозугодья.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией правительство Украины приняло решение перекрыть Северо-Крымский канал, чтобы прекратить подачу пресной воды на полуостров, что привело к катастрофе в прилегающих к водоканалу районах, которые по большей части являются сельскохозяйственными.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    3. Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара
      Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики рассказали, когда отступит жара
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама