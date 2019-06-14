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В Прибалтике хотят ввести налог на электричество из России

Москва, 14.06.2019

Новый налог на импортируемое в страны Балтии электричество из России предложила ввести государственная компания Эстонии «Eesti Energia», сообщает портал Delfi. Как сообщил автор инициативы, нововведение позволит снизить влияние российской электроэнергии на балтийский рынок.

Однако для того, чтобы ввести данный налог Таллинну нужно заручиться поддержкой не только Литвы и Латвии, но и с Брюсселя, отметили представители «Eesti Energia».

Представители правительства Эстонии пока не высказали заинтересованности в данной инициативе, приводится только высказывание эстонского министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, который уверен, что без согласования с ЕС нельзя предпринимать в данном направлении никаких шагов.

Чиновнике отметил, что сейчас идет обсуждение вопроса влияния российской энергетики на цену в Эстонии, а также насколько возможно будет регулировать рынок с помощью этих процедур.

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