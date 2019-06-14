В России могут появится на свет генно-модифицированные дети

Денис Ребриков – известный молекулярный биолог – заявил, что уже до конца этого года собирается пересадить в матку женщины эмбрионы с отредактированной ДНК. В интервью журналу Nature он пояснил, что его предыдущие опыты по данной теме показали высокую эффективность. Поэтому сейчас он собирается получить одобрение российского Минздрава, чтобы продолжить свою работу.

Таким образом, наш учёный планирует повторить эксперимент генетика из КНР, заявившего несколько месяцев тому назад о рождении двух девочек с отредактированным геномом. Ребриков собирается отредактировать тот же участок генома, что и его китайский коллега. Речь идёт о CCR5, который кодирует белок-рецептор, позволяющий вирусу иммунодефицита человека проникать внутрь клетки.

При этом, если исследователь из Поднебесной вырезал из ДНК эмбрионов этот ген, то наш учёный планирует создать естественную среду, не прекращая синтез белка, что позволит клетке синтезировать немного измененную версию рецептора.

Тем самым эмбрион будет защищён от болезни даже у ВИЧ-положительной матери. По словам Ребрикова, это гарантирует, что редактирование определенного участка ДНК не затрагивает активность соседних генов, а значит, никаких непредсказуемых изменений в геноме не будет. Исследователь обещает, что окончательные результаты своих исследований он опубликует в специальном интернет-хранилище результатов в области биологических наук, а также в специализированных научных журналах.

Однако не все в России воспринимают работу Ребрикова с восторгом. В частности, по мнению Сергея Куцева – внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава РФ, главы этического комитета ведомства – пока ни в нашей стране, нигде в мире нет ни одной лаборатории, которая могла бы гарантировать полную безопасность редактирования генома половых клеток или эмбрионов. При этом он подчеркнул, что технология, которой собирается пользоваться Ребриков, может вызывать непредсказуемые повреждения ДНК.

«Надо понимать, что всегда остаётся огромным риск повредить здоровые гены, что может стать причиной развития серьёзного наследственного или онкологического заболевания», – пояснил Куцаев.

Кроме того, он убеждён, что нет никакой необходимости для подобных вмешательств.

«Дело в том, что современные технологии без всякого вмешательство в ДНК человека позволяют ВИЧ-инфицированным родителям в 99% случаев рожать абсолютно здоровых детей. Поэтому я надеюсь, что реакция научного сообщества отрезвит экспериментаторов, а Минздрав возьмёт под особый контроль генно-инженерные исследования в нашей стране», – резюмировал он.