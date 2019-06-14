В США испытали прототип гиперзвуковой ракеты

Как сообщает пресс-служба ВВС США, на авиационной базе Эдвардс в Калифорнии был успешно испытан прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW), установленной на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.

Испытание проходило 12 июня, макет не имел взрывчатки, а был снабжен лишь сенсорными данными. Также сообщается, что прототип даже не был выпущен по предполагаемой цели.

Как рассказали представители военно-воздушных сил США, в ходе испытаний записывались данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на вооружение и на внешнее оборудование самолета.

Также пресс-служба сообщает, что гиперзвук AGM-183A создается согласно программе DARPA. Под носитель ракеты будут переоборудованы стратегические бомбардировщики В-52.

Напомним, в настоящий момент США не имеют собственного гиперзвукового оружия и значительно отстают от развития данного вооружения от России и Китая. Российские новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже поступили на боевое дежурство.