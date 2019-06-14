На Украине растет число сторонников досрочных парламентских выборов

Согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг» с 8 по 12 июня, число сторонников досрочных парламентских выборов за месяц выросло с 72% до 88%. При этом лишь 67% считают, что новый парламент будет более эффективным чем существующий. Очевидно, что 21% желающих досрочных выборов, но не видящих в них смысла, руководствуются исключительно желанием отмстить народным избранникам.

82% граждан считают, что обращение народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным указа Зеленского о роспуске парламента продиктовано желанием продлить свои полномочия. Только 9% опрошенных полагают, что при обращении в Конституционный суд депутатов заботило нарушение закона. При этом лишь 58% считают, что указ о роспуске парламента соответствует Конституции.

63% опрошенных считают, что в случае, если Конституционный суд признает указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны пройти досрочно.