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На Украине растет число сторонников досрочных парламентских выборов

Москва, 14.06.2019

Согласно исследованию, проведенному социологической группой «Рейтинг» с 8 по 12 июня, число сторонников досрочных парламентских выборов за месяц выросло с 72% до 88%. При этом лишь 67% считают, что новый парламент будет более эффективным чем существующий. Очевидно, что 21% желающих досрочных выборов, но не видящих в них смысла, руководствуются исключительно желанием отмстить народным избранникам.  

82% граждан считают, что обращение народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным указа Зеленского о роспуске парламента продиктовано желанием продлить свои полномочия. Только 9% опрошенных полагают, что при обращении в Конституционный суд депутатов заботило нарушение закона. При этом лишь 58% считают, что указ о роспуске парламента соответствует Конституции 

63% опрошенных считают, что в случае, если Конституционный суд признает указ Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны пройти досрочно. 

Вчера состоялась встреча президент Украины Владимира Зеленского с лидером парламентской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, в ходе которой она советовала Зеленскому не следовать решению Конституционного суда. «Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения» - заявила Тимошенко. 

  

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