В Белом доме рассказали, что должен сделать Зеленский

По мнению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для достижения мира в Донбассе, что поможет наладить отношения США и России. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter после встречи с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Спецпредставитель (США по Украине) Волкер и я встретились сегодня, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира в Донбассе - ключевого шага для налаживания отношений США и России", - написал он.

По словам Болтона, важно, чтобы Россия внесла свой вклад в разрешение ситуации в Донбассе и приняла в этом серьезное участие.