Золотовалютные резервы России приблизились к рекорду пятилетней давности

Международные резервы России превысили показатель в 500 млн долларов, сообщает сайт ЦБ. Этот порог РФ в последний раз перешагивала в 2014 году. Тогда золотовалютные запасы составляли $510,5 млрд, а уже к концу года сократились до $388 млрд.

По состоянию на 7 июня этот показатель равен $502,7 млрд, свидетельствуют данные на сайте Центробанка. Уточняется, что только за последнюю неделю золотовалютные запасы выросли на $7,5 млрд.

Как сообщает регулятор на своем сайте, «международные резервы выросли преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Также ЦБ сообщает, что на рост ощутимое влияние оказала закупка золота в прошло году, когда Россия приобрела 274 тонн драгметалла, доведя его суммарный объем до 2133 тонн. Данный показатель позволил РФ занять пятое место по резервам в мире.

По сообщению «Коммерсанта», действия Центробанка в данном направлении уже одобрил вице-премьер Антон Силуанов. Чиновник заявил, что золото — надежный актив, цена на который, по прогнозам, может вырасти к концу текущего года с $1340 до $1400.