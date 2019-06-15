Медведчук назвал «самый страшный» факт о Зеленском

Виктор Медведчук – глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» – в эфире NewsOne назвал «самый страшный факт» о президенте Украины Владимире Зеленском. По его словам, своей риторикой и действиями новый украинский лидер с каждым днём всё больше начинает напоминать своего предшественника Петра Порошенко.

Именно это, как подчеркнул Медведчук, «самое страшное». При этом, в Зеленском часть людей до сих пор видит Василия Голобородько (персонажа известного сериала «Слуга народа»), некоторые граждане Украины – олигарха Игоря Коломойского.

«Но самое страшное, что некоторые люди видят в нём Порошенко. И с этим нельзя мириться, - подчеркнул глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». – Если мы опять пойдём по пути повторения прежней ситуации, то тогда возникает вопрос, как же быть с ожиданиями 73% избирателей, которые отдали свои голоса именно за Зеленского, а не за Порошенко? Как они будут реализовываться?», – вопрошает политик.

При этом Медведчук признал тот факт, что президент РФ Владимир Путин всегда с уважением отзывался Зеленском.

«Во всех последних разговорах он говорит очень уважительно о нашем новом президенте», – резюмировал политик, добавив, что не согласен с высказыванием Путина о том, что «опыт - дело наживное».