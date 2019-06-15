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«Мы выступаем за отказ от торговых войн и боёв без правил»: Путин сделал важное заявление

Москва, 15.06.2019
  • «Мы выступаем за отказ от торговых войн и боёв без правил»: Путин сделал важное заявление

Алексей Дружинин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, в ходе своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сделал важное заявление, подчеркнув, что наша страна призывает все государства мира в международных делах полностью отказаться от торговых войн и «боёв без правил».

По мнению главы РФ, когда в мире разгораются настоящие торговые войны, на фоне которых фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, востребованы коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации, передаёт ТАСС.

«Пришло время восстановить, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия, подчеркнул Путин. – Но для начала необходимо хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу».

При этом российский лидер пояснил, что речь идёт о товарах первой необходимости, лекарствах и медицинском оборудовании. 

«Мне кажется, что с этим нельзя не согласиться», – отметил президент.

Кроме того, в ходе своего выступления он затронул важнейшие вопросы развития взаимодействия между государствами азиатского региона, который по его мнению, сейчас является локомотивом глобального роста.

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