«Россия может отказаться от наличных»: Набиуллина о возможном запуске цифровой валюты

Эльвира Набиуллина – глава Центробанка – заявила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты. При этом, по её словам, Central Bank Digital Currency (цифровая валюта центробанков) не может быть реализована немедленно. Несмотря на это, регуляторы разных стран мира, в том числе и в России, изучают такую возможность.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что для реализации такого проекта необходима длительная и кропотливая подготовительная работа, передаёт ТАСС.

«Здесь должны быть зрелыми технологии, в том числе и технологии распределенных реестров», – отметила Набиуллина.

Она также считает, что при переходе на цифровые валюты нужно понимать одну очень важную вещь: готово ли общество к отказу от наличных.

«Конечно, электронные деньги – это очень удобно, прежде всего, для людей, для граждан. Но готовы ли мы как общество отказаться от наличных?», – сказала глава регулятора.

Она также напомнила, что сейчас в некоторых странах уже практически перешли на безналичную форму оплаты. Но также много и таких государства, где наличные деньги всё ещё пользуются большим спросом.

«Это не столько потому, что люди хотят совершать какие-то сомнительные операции. Просто люди привыкли дорожить своей приватностью, анонимностью. И это нормально. Конечно, распространение неанонимных digital-валют – это в некотором смысле готовность общества к открытости, прозрачности», – резюмировала Набиуллина.