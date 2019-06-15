Самолёты взлетают один за другим: молдавские чиновники массово бегут из страны

После того, как накануне оппозиционное по отношению к президенту Молдавии Игорю Додону правительство объявило о своей отставке, его члены массово «побежали» из страны.

По информации местных СМИ, всю ночь из аэропорта Кишинёва один из другим взлетали самолёты с видными членами Демократической партии, которые ещё совсем недавно занимали высокопоставленные посты в Кабмине Молдавии. В частности, страну покинули самолёты Gulfstream G200 и Bombardier CRJ-200LR. На борту последнего, как утверждают журналисты портала point.md, члены семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. Предположительно, воздушное судно уже приземлилось в Москве.

Также есть информация, что некоторые воздушные суда вылетели в Лондон. Кроме того, сразу пять чартерных рейсов готовы отправиться в Стамбул. Кроме того, на одном из пограничных пунктов замечен бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, который считался главным идеологом евроинтеграции Молдавии.

В свою очередь нынешний глава МИД Молдавии Андрей Нэстасе на брифинге в субботу подтвердил информацию, что несколько сторонников Демократической партии спешно покинули страну на частных самолётах. По его словам, самолет продолжают вывозить людей из страны близких к руководству Демпартии. В свою очередь молдавский премьер Майя Санду заверила, что это никого не избавит от необходимости отвечать за свои поступки, передаёт РИА Новости.

«Мы действуем строго в соответствии с законом, – подчеркнула она. – Обещаю мы предпримем любые усилия, чтобы вернуть в страну всех, кто уехал. Все они обязательно ответят перед законом».

Напомним, ранее стало известно, что глава Демпартии также Владимир Плахотнюк также покинул страну. Однако в пресс-службе ДПМ, заявили, что лидер политформирования уехал всего на пару дней, в вскоре вернётся в Кишинёв.

Демократическая партия Молдавии приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. Об этом объявил 14 июня вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

«Мы уходим в оппозицию. Правительство Павла Филипа подаёт в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса», – резюмировла Чеботарь.

Таким образом, первая «антицветная революция» в Европе, «о необходимости которой так долго говорил» президент Молдовы Игорь Додон – совершилась.