Вход/Регистрация Подписка

Самолёты взлетают один за другим: молдавские чиновники массово бегут из страны

Москва, 15.06.2019
  • Самолёты взлетают один за другим: молдавские чиновники массово бегут из страны

Вадим Денисов/ТАСС

После того, как накануне оппозиционное по отношению к президенту Молдавии Игорю Додону правительство объявило о своей отставке, его члены массово «побежали» из страны.

По информации местных СМИ, всю ночь из аэропорта Кишинёва один из другим взлетали самолёты с видными членами Демократической партии, которые ещё совсем недавно занимали высокопоставленные посты в Кабмине Молдавии. В частности, страну покинули самолёты Gulfstream G200 и Bombardier CRJ-200LR.  На борту последнего, как утверждают журналисты портала point.md, члены семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. Предположительно, воздушное судно уже приземлилось в Москве.

Также есть информация, что некоторые воздушные суда вылетели в Лондон. Кроме того, сразу пять чартерных рейсов готовы отправиться в Стамбул. Кроме того, на одном из пограничных пунктов замечен бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, который считался главным идеологом евроинтеграции Молдавии.

В свою очередь нынешний глава МИД Молдавии Андрей Нэстасе на брифинге в субботу подтвердил информацию, что несколько сторонников Демократической партии спешно покинули страну на частных самолётах. По его словам, самолет продолжают вывозить людей из страны близких к руководству Демпартии. В свою очередь молдавский премьер Майя Санду заверила, что это никого не избавит от необходимости отвечать за свои поступки, передаёт РИА Новости.

«Мы действуем строго в соответствии с законом, – подчеркнула она. – Обещаю мы предпримем любые усилия, чтобы вернуть в страну всех, кто уехал. Все они обязательно ответят перед законом».

Напомним, ранее стало известно, что глава Демпартии также Владимир Плахотнюк также покинул страну. Однако в пресс-службе ДПМ, заявили, что лидер политформирования уехал всего на пару дней, в вскоре вернётся в Кишинёв.

Демократическая партия Молдавии приняла решение уйти в оппозицию, что дает шанс на урегулирование политического кризиса в стране. Об этом объявил 14 июня вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

«Мы уходим в оппозицию. Правительство Павла Филипа подаёт в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса», – резюмировла Чеботарь.

Таким образом, первая «антицветная революция» в Европе, «о необходимости которой так долго говорил» президент Молдовы Игорь Додон – совершилась.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    3. Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
      Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама