Герхард Шрёдер – экс-канцлер ФРГ – заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло полностью на законных основаниях.

В интервью газете Bild немецкий политик, напомнил, что Крым является «давней русской территорий». При этом Шрёдер пояснил, что когда в своё время бывший советский лидер Никита Хрущёв отдавал полуостров Украинской ССР, это было обусловлено особенностями тогдашнего подхода СССР к управлению страной.

Также экс-канцлер Германии убеждён, что присоединение Крыма к России было выполнено не только законно с юридической точки зрения, но и полностью соответствовало воле населения полуострова.

«Поэтом считать это агрессией или аннексией со стороны РФ будет абсолютно неправильно», – подчеркнул политик, призвав ЕС и США к отмене санкционного режима в отношении РФ из-за ситуации вокруг Крымского полуострова.

Кроме того, политик обратился к Украине и потребовал от новых властей «самостийной» перестать вести боевые действия в Донбассе и строго выполнять Минские соглашения.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошёл всенародный референдум, на котором почти 97% местных жителей проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.