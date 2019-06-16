Болтон заявил, что Мадуро за 200 млн долл. купил поддержу России

Джон Болтон – советник по национальной безопасности президента США – заявил, что в мае этого года, когда сотни тысяч венесуэльцев умирали от голода, Мадуро фактически купил постоянную поддержку России, заплатив Москве 209 млн долл. за оборонный контракт.

Тем самым, Болтон обвинил главу Венесуэлы в неэффективном использовании финансовых ресурсов.

«Граждане Венесуэлы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий, к тому же ещё и за свои собственные деньги», - написал советник американского президента.

При этом он не привёл никаких деталей контракта, который якобы Мадуро заключил с нашей страной, а также не назвал сроков его исполнения

Наша справка

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые выступления против действующего главы государства Николаса Мадуро. На волне протестов лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Новым президентом Венесуэлы его практически сразу признали некоторые страны Евросоюза, а также США. В свою очередь РФ, КНР, Турция и некоторые другие государства поддержали Мадуро как единственного легитимного президента страны.