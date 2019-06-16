Гисмето, прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Москву вернётся жара

Жители российской столицы, которые ещё недавно жаловались на аномальный зной, уже успели соскучиться по летней жаре. Последние несколько дней в регионе наблюдается, так называемое «освежающее лето». Это когда днём температурный фон соответствует климатической норме, а с приближением темноты – столбики термометров снижаются до плюс 8-10. Однако вскоре, тёплый атлантический фронт, который уже находится у западных границ Подмосковья, накроет столицу. По прогнозу Гисметео, это вновь диаметрально поменяет климатическую обстановку не только в Москве, но и в большинстве регионов Европейской части России.

Прогноз погоды в городах Золотого кольца России

Так, в Сергиевом Посаде и Переславле-Залесском, уже в понедельник, 17 июня будет солнечно и без осадков. При стабильном атмосферном давлении и почти полном безветрии ожидается плюс 25-27 днём и 14-16 ночью. Во вторник, 18 июня будет ясно, безветренно. Уже утром термометры покажут плюс 23-25, ближе к полудню 27-28, с наступлением темноты – 17-18. Пик жары придётся на среду и четверг, когда в тени столбики термометров поднимутся до 28-30 градусов выше нуля. При этом на солнце будет ещё жарче.

Аналогичная погодная прогнозируется и в других городах Золотого кольца России. В частности, в Ростове Великом, Ярославле и Костроме средняя температура в ближайшие дни 26-28, ожидаются небольшие осадки. Однако, будут они настолько кратковременными, что многочисленным туристам точно не помешают. Жара ожидается также в Иваново, Суздале и Владимире. Здесь погода вернётся к 30-градусным отметкам также ближе к середине недели. При этом все дни будет солнечно и без осадков.

Гисмето. Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге

В Петербург летний зной пока не спешит возвращаться. Как прогнозируют метеорологи Гесмето, всю следующую неделю температурные показатели в городе на Неве будут находиться в пределах нормы для середины июня. Например, в понедельник, в Северной столице очень комфортные плюс 24-25, переменная облачность и без осадков. Небольшой температурный скачок ожидается в четверг, 27 июня. Но в этот же день в Санкт-Петербурге пройдёт дождь, местами он будет сильный и с раскатами грома.

В Москве в начале предстоящей недели ещё вполне комфортно, даже, несмотря на то, что на 17 июня в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможного усиления ветра. При этом, в понедельник и во вторник ожидается плюс 25-26 днём, и плюс 18-19 – ночью. Возможны осадки.

В среду атлантический атмосферный фронт напомнит москвичам и гостям столицы, что лето в этом году будет жарким – прогнозируется 27-28 градусов выше нуля в тени. Как утверждают метеорологи Гисметео, начиная с четверга и как минимум до конца следующей недели снова будет очень жарко. В четверг – плюс 28-29, в пятницу, в субботу и воскресенье – плюс 29-30. При этом пойдёт вверх и атмосферное давление, которое к уикенду остановится на отметке 752 мм ртутного столба.

Очередное похолодание может прийти в Москву не раньше 25-26 июня. Но специалисты Гисметео предупреждают, что так как в этом году атмосферная обстановка на планете очень неспокойная, погодные изменения могут неожиданно произойти в пределах 5-8 дней.