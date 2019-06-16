«Садик Хан – это катастрофа»: Трамп вновь «наехал» на мэра Лондона

Дональд Трамп – глава Белого дома – вновь подверг резкой критике мэра Лондона Садика Хана. По мнению американского лидера, столица Великобритании нуждается в новом градоначальнике.

Как передаёт «Европейская правда», свой очередной «наезд» на Хана Трамп сделал в свойственной ему манере – через микроблог в Twitter.

«Лондон нуждается в новом мэре и как можно скорее. Хан – это катастрофа, и дальше будет только хуже» - написал президент США.

В свою очередь в ВВС пояснили, что Трамп прикрепил к своему сообщению твит, который ранее разместила в соцсетях известная своими ультраправыми взглядами журналистка Кэти Хопкинс, рассказавшая о всплеске насилия в Лондоне, в результате которого за последние сутки погибли сразу несколько человек.

«Это абсолютно ужасно, когда лидер такого государства как США использует в своих политических интересах (чтобы напасть на мэра Лондона) трагедии, связанные с убийством людей», – завил в эфире ВВС лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Напомним, во время своего официального визита в Соединённое Королевство главе Белого дома очень не понравилось, что мэр британской столицы позволил себе в СМИ написать, что «не надо расстилать красный ковер» перед президентом США. Разъярённый Трамп посчитал это оскорбительным и как всегда через Twitter назвал лондонского градоначальника «отмороженным неудачником». В ответ на это Хан сравнил риторику, которую используета американский лидер для сплочения своих сторонников, с «языком фашистов прошлого века».