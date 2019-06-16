В Кремле рассказали, когда состоится полноформатная встреча Путина и Трампа

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – рассказал, когда может пройти полноформатная встреча российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

В интервью телеканалу «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ заявил, что лидеры двух страны могут провести переговоры в нормальном формате ещё до начала саммита G20, который состоится в японской Осаке 28-29 июня.

«Но пока могу сказать, что никакой конкретики со стороны США по данному вопросу нет, – подчеркнул Песков».

По его словам, российская сторона готова провести полноформатную встречу накануне саммита.

«Но мы продолжаем ждать ответ из Вашингтона», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что встреча с Путиным состоится на саммите G20 в Японии. Однако в Москве утверждали, что стороны пока не приступили к подготовке такой встречи, поэтому, если встреча пройдёт, то скорее всего «на ногах».