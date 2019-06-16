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В Совбезе сделали важное заявление по «Северному потоку-2»

Москва, 16.06.2019
  • В Совбезе сделали важное заявление по «Северному потоку-2»

Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Александр Венедиктов – заместитель секретаря Совета безопасности России – сделал важное заявление о проекте газопровода «Северный поток-2». По его словам, никаких юридических оснований для его приостановки или тем более отмены нет и быть не может.

В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что данный проект полностью соответствует всем нормам международного морского и экологического права, Третьего энергетического пакета, а также законам ФРГ, Швеции, Финляндии и Дании.

«Естественно, противники «Северного потока-2» это прекрасно понимают, – отметил Венедиктов. – Именно поэтому они и прибегают к средствам вне правового поля, используя для этого все незаконные инструменты, направленные не только против самого проекта, но и угрожая тем самым международной экономике».

Кроме того, заместитель секретаря Совбеза заявил, что успешному завершению проекта газопровода способствует высокая заинтересованность наших западных партнёров в его скорейшем запуске. При этом Венедиктов пояснил, что эта заинтересованность носит не политический, а сугубо экономический характер. Он также напомнил, что недавно консалтинговое агентство «Артур Литтл» (США) подготовило доклад, в котором рассказывается о выгодах от реализации «Северного потока-2» для европейской экономики.

«А это, между прочим – около 10 млрд евро и рабочих мест более чем для 57 тыс. человек, из которых почти 4 млрд евро и 24 тыс. рабочих мест достанутся ФРГ. Если же учесть ещё некоторые дополнительные факторы, то цифры будут выше», – рассказал замсекретаря Совбеза РФ.

Также, как напомнил Венедиктов, хороший экономический импульс получат от «Северного потока-2» такие страны, как Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Голландия, Норвегия и Италия.

Говоря о мотивациях противников реализации проекта, Венедиктов тоже отметил экономическую составляющую.

«Они понимают, что появление такого мощного проекта на газовом рынке – это серьёзнейшая конкуренция для энергетических корпораций, тем более что сжиженный газ, который они предлагают в качестве альтернативы нашему, выше по цене минимум на 30%. Вот почему они не гнушаются ничем и пойдут на любые тяжкие, чтобы не допустить реализацию нашего проекта», – резюмировал член Совбеза РФ.

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