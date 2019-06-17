Биткойн опять за свое

Чьи это игры?

Те инвесторы, которые верили до последнего в рост биткойна, оказались правы: криптовалюта снова подорожала, причем ее стоимость уже превысила отметку 9 тыс. долларов, став наиболее прибыльным вложением с начала года. При этом, констатирует «Вести.Экономика», ралли на этом рынке длится уже несколько недель.

Так, последний всплеск спроса на актив произошел в эти выходные и совпал с протестами в Гонконге, которые могли стать одним из катализаторов агрессивных покупок. При этом эксперты JP Morgan отмечают существенное отличие с тем, что происходило на рынке криптовалют в прошлом году, когда люди со всего мира скупали Bitcoin в надежде получить быструю прибыль.

В JP Morgan уверены, что структура рынка изменилась, и теперь на нем преобладают институциональные инвесторы, а не частные. Это, в свою очередь, создает гораздо более стабильную базу для будущего, поскольку институциональные инвесторы не склонны резко метаться из стороны в сторону, как физические лица, а значит, повторение «пузыря» гораздо менее вероятно.

Возможно, рынок криптовалют действительно переживает совершенно новый этап своего развития. Тогда это имеет вполне системные объяснения. Но есть и основания для больших сомнений в будущем биткойна.

Новая старая мода

Причин роста биткойна, объясняет Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал», на самом деле несколько, начиная с того, что это модно, заканчивая реакцией рынков на изменения в монетарной политике. В частности, наметился тренд на общее снижение ставок в мировых ЦБ, В частности российский регулятор снизил ключевую ставку на 0.25 пунктов, на этой неделе состоится заседание ФРС, от которого также ожидают снижение ставки, Центробанк Евросоюза также ведёт риторику о дальнейшем смягчении ставки.

В то время как деньги развитых стран становятся дешевле, а развивающиеся страны по-прежнему показывают неутешительную динамику, инвесторы ищут способы защиты, указывает аналитик. Помимо стандартных японской иены, канадского доллара и золота, которые показывают стабильную позицию во времена турбулентности, существует альтернативный вариант, в котором можно не просто сохранить деньги, но и заработать – криптовалюты. Этим и обуславливается рост биткойна, помимо того, что это модный криптоактив.

Однако российский регулятор по-прежнему считает, что криптовалюты это ничем необеспеченный аналог существующих денежных единиц, и потому настроен негативно по отношению к таким активам. Собственной, государственной криптовалюты в России в ближайшее время мы точно не увидим, уверен Андрей Хохрин.

Просто иммунитет еще не вырос

Короткая память и клиповое мышление, широко распространенное в современном обществе, позволяют снова и снова запускать моду на одни и те же вещи и явления, всего лишь немного видоизмененные, с альтернативной трактовкой, делая новым хорошо забытое старое, комментирует происходящее, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Тем более что скорость забывания увеличивается в силу огромных потоков информации, которые вынужден переваривать средний гражданин.

Сообщения «о возрождении биткойна» — это попытка соорудить еще один хайп на технологии криптовалют, привлечь туда новых пользователей, зная, что котировки растут временно, уверен эксперт. Это игра на ассиметрии информации бирж и их участников, на том, что в обществе всегда есть какой-то процент людей, склонных к неоправданному риску.

Наверное, полагает Алексей Антонов, через несколько лет биткойн станет именем нарицательным для подобного рода фининструментов и способов их рекламы, и у общества появится минимальный иммунитет к пирамидам такого рода. Тот факт, что пока этот иммунитет не появился, можно объяснить новизной этого рода стимулов, все цифровые продукты нам кажутся очень многообещающими, хотя выживших на рынке цифровых продуктов менее 1% от всех выпущенных на рынок за последние несколько десятилетий.

C точки зрения классического теханализа, объемы торгов биткойном с начала года действительно выше, чем на пике ажиотажа в декабре 2017 — январе 2018, указывает Алексей Антонов. Но проверить, настоящие ли это объемы, невозможно, криптовалютные биржи являются неким черным ящиком, данные могут «нарисованы».

«Полагаю, тем не менее, что у криптовалют есть будущее, но из текущего набора криптовалют в него войдет изчезающе малый их процент, и угадать его — это все равно что угадать одну из 10 тыс. компаний десятого эшелона на бирже, которая вырастет», — говорит он. Не очень верится в сообщения о том, что крупные институциональные инвесторы вкладываются в криптовалюты, после лопнувшего в прошлом году пузыря и многочисленных scam-ICO, заключает аналитик.