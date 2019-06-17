Диетологи рассказали, как похудеть на шоколаде

Как рассказал диетолог из Британии Майкл Мосли, похудеть можно даже при помощи шоколада и здесь работает правило пищевого «жульничества». Врач отметил, что в шоколаде содержится большое количество магния и витамина В6, а данные элементы позволяют ускорить обмен веществ.

Данный способ похудания врач назвал возможностью сбросить лишние килограммы без усилий, а шоколад диетолог считает «супер едой». Однако, чтобы похудеть при помощи шоколада, необходимо придерживаться определенной схемы питания, а именно сократить до 800 калорий свой суточный рацион. Лишние килограммы начнут уходить благодаря маленьким интервалам между приемами пищи.

При этом шоколада можно съедать в три приема общим весом 100 грамм, калорийностью 600 калорий. Чтобы удержать вес, необходимо потреблять пищу с перерывами на протяжении 10 часов в день. Завтрак необходимо начинать с яиц и воды, блюда можно заправлять куркумой, поскольку приправа является природным жиросжигателем.